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19 серпня 2021, 22:13 21

В ОТГ на Хмельниччині селяни намагалися демонтувати обладнання для мобільного зв'язку

19 серпня 2021, 22:13 21
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Фото Нацполіції
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На Віньковеччині Хмельницької області селяни мали намір зняти з даху місцевого магазину спеціалізоване обладнання для забезпечення стільникового зв’язку – втрутилася поліція діалогу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Представники поліції діалогу в результаті переговорів не допустили ескалації конфлікту, який виник між жителями с. Петрашівка Віньковецької ОТГ та представниками оператора мобільного зв’язку, - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомляють, що на акцію протесту зібралося близько п’ятдесяти активних мешканців села, які висловлювали незадоволення встановленням на даху місцевого магазину спеціалізованого обладнання для забезпечення стільникового зв’язку і були налаштовані зняти його власноруч.

В результаті тривалих перемовин, які вела між обома сторонами інциденту група превентивної комунікації на чолі із заступником начальника ГУНП в Хмельницькій області Валентином Білянським, вдалося запобігти порушенням громадського порядку та досягти взаємопорозуміння. Конфлікт був врегульований мирним шляхом і в подальшому сторони зобов’язалися відшукати компромісне рішення, - повідомляють поліцейські.

Як повідомлялося, у київському метро з'явилося 4G.

Хмельницька область мобільний зв'язок конфлікт поліція

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