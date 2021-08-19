У Чернігові пенсіонер намагався підпалити себе через відсутність газу
У Чернігові пенсіонер намагався підпалити себе під офісом обласної газової компанії
Як повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в Чернігівській області, він це хотів зробити через відключення газу, пише RegioNews.
Чоловік біля будівлі газової компанії розлив пальне і погрожував підпалити себе і офіс.
На місце події прибули патрульні поліцейські, які відібрали у чоловіка сірники та пальну речовину.
Як з'ясувала поліція, 61-річний житель Чернігова на кілька днів залишився без газу через відключення газопостачання в суміжному будинку. Тому він взяв бензин і вирішив вчинити самоспалення біля газової компанії.
Нагадаємо, нещодавно на Волині чоловік влаштував самоспалення в авто.
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