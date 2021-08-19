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19 серпня 2021, 17:50 57

У Чернігові пенсіонер намагався підпалити себе через відсутність газу

19 серпня 2021, 17:50 57
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Фото: Нацполіція
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У Чернігові пенсіонер намагався підпалити себе під офісом обласної газової компанії

Як повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в Чернігівській області, він це хотів зробити через відключення газу, пише RegioNews.

Чоловік біля будівлі газової компанії розлив пальне і погрожував підпалити себе і офіс.

Полицейские отобрали у мужчины спички и бензин / фото Нацполиции

На місце події прибули патрульні поліцейські, які відібрали у чоловіка сірники та пальну речовину.

Як з'ясувала поліція, 61-річний житель Чернігова на кілька днів залишився без газу через відключення газопостачання в суміжному будинку. Тому він взяв бензин і вирішив вчинити самоспалення біля газової компанії.

Нагадаємо, нещодавно на Волині чоловік влаштував самоспалення в авто.

газ Україна поліція

 
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