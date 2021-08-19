У Чернігові пенсіонер намагався підпалити себе через відсутність газу

Фото: Нацполіція

У Чернігові пенсіонер намагався підпалити себе під офісом обласної газової компанії

Як повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в Чернігівській області, він це хотів зробити через відключення газу, пише RegioNews.

Чоловік біля будівлі газової компанії розлив пальне і погрожував підпалити себе і офіс.

На місце події прибули патрульні поліцейські, які відібрали у чоловіка сірники та пальну речовину.

Як з'ясувала поліція, 61-річний житель Чернігова на кілька днів залишився без газу через відключення газопостачання в суміжному будинку. Тому він взяв бензин і вирішив вчинити самоспалення біля газової компанії.

Нагадаємо, нещодавно на Волині чоловік влаштував самоспалення в авто.