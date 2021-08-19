В ОТГ на Хмельнитчине крестьяне пытались демонтировать оборудование для мобильной связи

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На Виньковеччине Хмельницкой области крестьяне намеревались снять с крыши местного магазина специализированное оборудование для обеспечения сотовой связи – вмешалась полиция диалога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Представители полиции диалога в результате переговоров не допустили эскалации конфликта, который возник между жителями с. Петрашовка Виньковецкой ОТГ и представителями оператора мобильной связи, - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что на акцию протеста собралось около пятидесяти активных жителей села, которые выражали недовольство установкой на крыше местного магазина специализированного оборудования для обеспечения сотовой связи и были настроены снять его собственноручно.

В результате длительных переговоров, которые вела между обеими сторонами инцидента группа превентивной коммуникации во главе с заместителем начальника ГУНП в Хмельницкой области Валентином Белянским, удалось предотвратить нарушения общественного порядка и достичь взаимопонимания. Конфликт был урегулирован мирным путем и в дальнейшем стороны обязались найти компромиссное решение, - сообщают полицейские.

Как сообщалось, в киевском метро появилось 4G.