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19 серпня 2021, 16:53 71

У центрі столиці в гуртожитку застрелився поліцейський, - ЗМІ

19 серпня 2021, 16:53 71
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Рixabay
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У Києві в одному з гуртожитків, розташованих у Печерському районі, знайдений застреленим співробітник Департаменту превенції Національної поліції - підполковник Сергій Горошко

Тіло співробітника поліції знайшли в гуртожитку Національного транспортного університету (вул. Михайла Бойчука), повідомляє RegioNews з посиланням на Obozrevatel.

За попередніми відомостями, офіцер поліції наклав на себе руки -вистрілив у голову з карабіна.

"Підполковник поліції... жив на першому поверсі цього гуртожитку... Перед смертю поліцейський подзвонив матері", - поділилося джерело.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція розшукує чотирьох чоловіків, підозрюваних у вбивстві іноземця.

Україна кримінал Київ поліція кримінальна справа

 
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