У центрі столиці в гуртожитку застрелився поліцейський, - ЗМІ
У Києві в одному з гуртожитків, розташованих у Печерському районі, знайдений застреленим співробітник Департаменту превенції Національної поліції - підполковник Сергій Горошко
Тіло співробітника поліції знайшли в гуртожитку Національного транспортного університету (вул. Михайла Бойчука), повідомляє RegioNews з посиланням на Obozrevatel.
За попередніми відомостями, офіцер поліції наклав на себе руки -вистрілив у голову з карабіна.
"Підполковник поліції... жив на першому поверсі цього гуртожитку... Перед смертю поліцейський подзвонив матері", - поділилося джерело.
Раніше повідомлялося, що у Києві поліція розшукує чотирьох чоловіків, підозрюваних у вбивстві іноземця.
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