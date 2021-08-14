У ДТП на Одещині загинули троє поліцейських

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В результаті аварії, що трапилася у Білгород-Дністровському районі Одеської області, загинули троє працівників поліції, а ще один - травмований

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

"За попередньою інформацією, направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області по дорозі з Татарбунар у Сарату в селі Зоря з’їхали на службовому автомобілі в кювет. В результаті троє працівників поліції загинули, ще один травмований”, - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих - 38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький і 26-річний капітан поліції Олександр Братина.

Наразі обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Раніше повідомлялось, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній з вулиць Чернігова, на місці події загинув майор поліції.