У ДТП на Одещині загинули троє поліцейських
В результаті аварії, що трапилася у Білгород-Дністровському районі Одеської області, загинули троє працівників поліції, а ще один - травмований
Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
"За попередньою інформацією, направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області по дорозі з Татарбунар у Сарату в селі Зоря з’їхали на службовому автомобілі в кювет. В результаті троє працівників поліції загинули, ще один травмований”, - йдеться у повідомленні.
Серед загиблих - 38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький і 26-річний капітан поліції Олександр Братина.
Наразі обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.
Раніше повідомлялось, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній з вулиць Чернігова, на місці події загинув майор поліції.