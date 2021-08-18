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18 серпня 2021, 21:21 5530

У Києві поліція розшукує чотирьох чоловіків, підозрюваних у сьогоднішньому вбивстві іноземця

18 серпня 2021, 21:21 5530
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Фото Нацполіції
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Поліція вже розіслала орієнтування всім патрулям Києва - розшукують чотирьох чоловіків невисокого зросту, одягнених в усе чорне

Про це повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Свідки події розповіли, що невідомі накинулися на перехожого, спочатку жорстоко били, а потім вистрілили в голову і живіт. Якийсь час той був притомним, але коли приїхала швидка, рятувати було запізно.

За інформацією ЗМІ, убитий громадянин Грузії Роберт Кіпшидзе, який раніше перебував у розшуку як учасник кримінальних розборок в одному зі столичних кафе. Чи пов'язано це з убивством, невідомо. Офіційної інформації від поліції дуже мало.

Поліція вже розіслала орієнтування всім патрулям Києва - розшукують чотирьох чоловіків невисокого зросту, одягнених в усе чорне. Як повідомили криміналісти, за жертвою, можливо, стежили. Жителі двору бачили незнайому машину, яка довго була припаркована в кущах.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві застрелили іноземця - у Дніпровському районі.

підозра іноземці убивство поліція розшук

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