Справи Майдану: екскомандиру "Беркуту" повідомили про підозру

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Слідчі повідомили про підозру колишньому командиру оперативної роти батальйону міліції "Беркут" в Харківській області у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний перешкоджав масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради, а також організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту.

Дії колишнього командира роти "Беркуту" призвели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 129", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть одного із суддів, який перешкоджав мітингам під час Майдану.