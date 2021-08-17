Організаторам продажу новонароджених у Києві загрожує по 12 років ув’язнення: вручено підозри

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П’ятьом особам, які брали участь у незаконному продажі новонароджених під виглядом сурогатного материнства в одній з клінік Києва, у тому числі організатору, повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років ув’язнення

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.

За результатами розслідування трьом учасникам злочину, у тому числі організатору, повідомлено про підозру за ч. 3 ст.149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього, організованою групою) та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей). Відносно ще двох осіб, які перебувають поза межами України, тривають слідчі дії, — йдеться в повідомленні.

У ході слідства встановлено, що група у складі 5 осіб, двоє з яких є іноземцями, починаючи з 2018 року організували схему, пов’язану з налагодженням каналу продажу новонароджених дітей до іншоі країни під виглядом програми репродуктивного материнства.

Злочинці знаходили жінок, які за 1000 доларів США укладали фіктивні шлюби з іноземцями. У подальшому жінкам надавалася підроблена довідка про начебто безпліддя, що надавало можливість подружжю взяти участь у програмі сурогатного материнства.

Після проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства та після народження дитини фіктивна дружина під контролем учасників злочину надавала добровільну згоду на вивіз дитини іноземцям. Останні, будучі упевнені в законності своїх дій, після оплати цих послуг разом з новонародженою дитиною залишали територію України.

За даними слідства, ціна за новонароджену дитину для іноземців становила близько 60 тисяч доларів США, які розподілялися між учасниками організованої групи.

Як повідомлялося, у Києві розкрили масштабну схему продажу немовлят за $70 тисяч. В одній зі спеціалізованих клінік Києва правоохоронці викрили схему продажу немовлят начебто в рамках програми сурогатного материнства.