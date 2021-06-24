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24 червня 2021, 12:38 66

Командиру луганського "Беркуту" дали заочно чотири роки ув’язнення

24 червня 2021, 12:38 66
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Фото: із відкритих джерел
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Соснівський районний суд міста Черкаси оголосив вирок командиру луганського спецпідрозділу "Беркут", його заочно засудили до 4 років позбавлення волі

Про це повідомляє "Адвокатська дорадча група", передає RegioNews.

Справа стосується побиття протестувальників і журналістів біля будівлі Черкаської обласної державної адміністрації 23-27 січня 2014 року.

Валерія Костенка суд визнав винним у ч. 1 ст. 171 КПК (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КПК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сам Костенко наразі перебуває у розшуку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР оголосило підозру одному із поліцейських за перешкоджання журналістам у справі Майдану.

суд кримінальна справа Майдан Беркут рішення

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