Командиру луганського "Беркуту" дали заочно чотири роки ув’язнення
Соснівський районний суд міста Черкаси оголосив вирок командиру луганського спецпідрозділу "Беркут", його заочно засудили до 4 років позбавлення волі
Про це повідомляє "Адвокатська дорадча група", передає RegioNews.
Справа стосується побиття протестувальників і журналістів біля будівлі Черкаської обласної державної адміністрації 23-27 січня 2014 року.
Валерія Костенка суд визнав винним у ч. 1 ст. 171 КПК (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КПК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що сам Костенко наразі перебуває у розшуку.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР оголосило підозру одному із поліцейських за перешкоджання журналістам у справі Майдану.