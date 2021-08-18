17:09  18 августа
Репетиция парада в Киеве парализовала движение транспорта
11:51  18 августа
Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта"
15:20  18 августа
На Донбассе из-за обстрелов боевиков пострадала мирная жительница
UA | RU
UA | RU
18 августа 2021, 16:23 24

Непривитым от COVID-19 детям не могут отказать в приеме на обучение - Минздрав

18 августа 2021, 16:23 24
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Отсутствие прививки против COVID-19 не является основанием для отказа в приеме ребенка на обучение

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Сейчас вакцинация детей против COVID-19 предусмотрена только в отдельных случаях, - отметили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что приказом от 17 июля утверждены рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Эту вакцину разрешено использовать для детей старше 12 лет в случае, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после COVID-19 через сопутствующие болезни, если для объединения семьи ребенок выезжает в страны, где для пересечения границы нужен сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации, или он выезжает в такую страну на учебу или для участия в спортивных соревнованиях.

Кроме того, вакцинация детей от 12 лет допускается, если ребенок приехал из другой страны, где получила первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет соответствующие подтверждающие документы.

Для получения вакцины родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу ребенка.

В процессе вакцинации детям старше 12 лет вводят две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech с интервалом в 21-28 дней. В то же время в Минздраве отмечают необходимость соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины против COVID-19 и вакцины против других болезней, за исключением экстренной вакцинации.

Вакцинация детей с онкопатологией, которые переболели COVID-19, должна происходить независимо от срока, прошедшего после перенесенного COVID-19.

Приоритет в вакцинации против COVID-19 любой доступной вакциной имеют лица, постоянно проживающие вместе с маломобильным ребенком или ухаживающие за ним.

В случае наличия живой очереди в пункте или в центре вакцинации таким детям предоставляется приоритет.

Как сообщалось, еще 3 августа в Черновицкой области вакцинировали от коронавируса пятерых детей.

вакцинация Минздрав дети обучение отказ

Вспышка COVID в "Молодой гвардии": инфицированных уже 53
18 августа 2021, 15:45
Начало учебного года в Одесской области хотят перенести
18 августа 2021, 14:59
Непривитых учителей в Тернополе обяжут сдавать COVID-тесты еженедельно
18 августа 2021, 13:51
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
"Зига" от Марцинкива: как франковский мэр повеселил общественность своей очередной эксцентричной идеей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram