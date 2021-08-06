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06 серпня 2021, 18:16 240

Печерський райсуд арештував ветерана "Айдару" Прохнича, який погрожував підірвати Кабмін

06 серпня 2021, 18:16 240
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Фото з відкритих джерел
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Печерський районний суд міста Києва арештував майже на два місяці ветерана батальйону «Айдар» Володимира Прохнича, який 4 серпня погрожував підірвати гранату у будівлі Кабінету міністрів

Як передає RegioNews відповідне рішення було оголошено 6 серпня.

Під час засідання низка військовослужбовців запропонували взятий його на поруки

"Слідчий суддя вирішив: застосувати до Володимира Прохнича запобіжний засід у вигляді тримання під вартою на час досудового розслідування, але не пізніше 27 вересня", - зазначив суддя.

Він також нагадав, що ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

Захист Прохнича вже заявив, що буде подавати апеляцію

Нагадаємо, 4 серпня в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.

Невдовзі виявилося що це ветеран "Айдару" Володимир Прохнич. Прокуратура пропонує арештувати його на два місяці без првва внесення застави

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