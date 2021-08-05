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05 серпня 2021, 16:16 21

СБУ викрила нову корупційну оборудку в "Укрзалізниці"

05 серпня 2021, 16:16 21
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Фото: з відкритих джерел
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Керівник підрозділу регіональної філії "Укрзалізниці" налагодив систему "відкатів" за перемогу у тендерах на закупівлях запчастин до локомотивів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Свої "послуги" посадовець оцінював у 5-10% "відкату" від загальної суми укладеного договору. Для реалізації оборудки її учасники штучно завищували вартість відповідної продукції", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що гроші підприємці мали передавати через посередника на банківську картку близького родича посадовця.

Співробітники СБУ задокументували факт передачі хабаря після проведення розрахунків за договором на постачання комплектуючих на загальну суму понад 1 млн грн.

Наразі організатору оборудки та посереднику повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що на "Укрзалізниці" викрили масштабну схему: 200 млн віддали за неякісні матеріали.

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