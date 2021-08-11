Кабмін призначив колишнього топменеджера Ахметова новим в.о очільника "Укрзалізниці"
Кабінет міністрів призначив в.о. очільника «Укрзалізниці» колишнього топменеджера СКМ Ріната Ахметова Олександра Камишіна
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм нардепа Олексія Гончаренка.
Відповідно втратило чинність розпорядження про призначення в.о. очільника залізничного монополіста Івана Юрика.
Крім цього уряд погодив звільнення Айти Тимчук з посади очільника Харківської облдержадміністрації
Олександр Камишин є радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
З січня 2020 року він обіймає посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital. До цього, в 2012-2019 роках, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова.
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