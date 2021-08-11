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11 серпня 2021, 14:30 505

Кабмін призначив колишнього топменеджера Ахметова новим в.о очільника "Укрзалізниці"

11 серпня 2021, 14:30 505
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів призначив в.о. очільника «Укрзалізниці» колишнього топменеджера СКМ Ріната Ахметова Олександра Камишіна

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм нардепа Олексія Гончаренка.

Відповідно втратило чинність розпорядження про призначення в.о. очільника залізничного монополіста Івана Юрика.

Крім цього уряд погодив звільнення Айти Тимчук з посади очільника Харківської облдержадміністрації

Олександр Камишин є радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

З січня 2020 року він обіймає посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital. До цього, в 2012-2019 роках, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова.

Кабмін Укрзализныця ОДА Харківська область Рінат Ахметов

 
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