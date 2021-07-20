Активісти пікетували МВС у п'яту річницю загибелі Павла Шеремета

Фото Суспільне

У Києві активісти провели пікет біля будівлі Міністерства внутрішніх справ по вулиці академіка Богомольця із закликами розслідувати та найти винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета у п'яту річницю загибелі журналіста

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Під МВС прийшло близько сотні активістів, будівлю натомість охороняли понад сто бійців Нацгвардії. Організатори акції встановили навпроти входу до міністерства стаціонарний банер з вимогами: припинити переслідування невинних, провести внутрішнє розслідування в Нацполіції та покарати винних у фальсифікації справи, передати справу іншим органам досудового слідства.

Адвокат Яни Дугарь Микола Ореховський закликав представників прокуратури "відмовитися від своїх звинувачень".

Щоб розслідування було неупередженим, прокуратура може передати справу до СБУ або ДБР, — наголосив Ореховський.

Адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик заявив, що правоохоронна система України має визнати помилку та продовжити розслідування проти справжніх винуватців загибелі Павла Шеремета.

Під МВС проводять акцію до п'ятої річниці вбивства журналіста Шеремета. Організатори вимагають знайти "справжніх вбивць" та припинити переслідування невинних.



Фото Єлизавети Серватинської pic.twitter.com/UfayV6yq9U — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) July 20, 2021

Як повідомлялося, 29 червня у справі Шеремета суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугар.

У квітні Венедіктова обіцяла врахувати свідчення білоруського інформатора у справі Шеремета. Генпрокурор заявила, що слідство вивчає все.