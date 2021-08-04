Справа Шеремета: з Юлії Кузьменко зняли електронний браслет
Шевченківський районний суд Києва 4 серпня змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко з цілодобового домашнього арешту на нічний та скасував обов’язок носіння електронного браслета
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook її адвоката Тараса Безпалого
"Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт і зняли браслет", - написав юрист
Нагадаємо, що наприкінці липня суд залишив іншого фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка під домашнім арештом
29 червня у справі Шеремета суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугар.
Також 20 липня активісти пікетували МВС у п'яту річницю загибелі Павла Шеремета.
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