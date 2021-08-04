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04 серпня 2021, 16:55 8

Справа Шеремета: з Юлії Кузьменко зняли електронний браслет

04 серпня 2021, 16:55 8
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд Києва 4 серпня змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко з цілодобового домашнього арешту на нічний та скасував обов’язок носіння електронного браслета

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook її адвоката Тараса Безпалого

"Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт і зняли браслет", - написав юрист

Нагадаємо, що наприкінці липня суд залишив іншого фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка під домашнім арештом

29 червня у справі Шеремета суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугар.

Також 20 липня активісти пікетували МВС у п'яту річницю загибелі Павла Шеремета.

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суд МВС адвокат Справа Шеремета домашній арешт

 
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