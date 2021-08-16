Россия перебросила на Донбасс более 400 единиц вооружений и боевой техники
За период с 9 по 15 августа Миссия ОБСЕ зафиксировала размещение Россией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 419 единиц вооружения и военной техники
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передаёт RegioNews.
Размещение боевой техники зафиксировано на полигонах возле населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальное Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка Донецкой области.
В том числе 45 единиц - с нарушением линии отвода, 179 - вне выделенных мест хранения, 195 - в зоне безопасности, - уточнили в ООС.
В ООС допустили, что российские подразделения на временно оккупированных территориях будут вовлечены в учениях "Запад-2021".
Как сообщалось, в предыдущие сутки в зоне ООС оккупанты трижды вели огонь из пулеметов и гранатометов.