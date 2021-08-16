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16 августа 2021, 16:25 79

Россия перебросила на Донбасс более 400 единиц вооружений и боевой техники

16 августа 2021, 16:25 79
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За период с 9 по 15 августа Миссия ОБСЕ зафиксировала размещение Россией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 419 единиц вооружения и военной техники

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передаёт RegioNews.

Размещение боевой техники зафиксировано на полигонах возле населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальное Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка Донецкой области.

В том числе 45 единиц - с нарушением линии отвода, 179 - вне выделенных мест хранения, 195 - в зоне безопасности, - уточнили в ООС.

В ООС допустили, что российские подразделения на временно оккупированных территориях будут вовлечены в учениях "Запад-2021".

Как сообщалось, в предыдущие сутки в зоне ООС оккупанты трижды вели огонь из пулеметов и гранатометов.

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