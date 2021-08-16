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За добу три порушення: окупанти вели вогонь з кулеметів та гранатометів
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16 серпня 2021, 08:11 27

За добу три порушення: окупанти вели вогонь з кулеметів та гранатометів

16 серпня 2021, 08:11 27
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, неподалік Світлодарська збройні формування окупантів обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 16 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі бойовики припинили стріляти по наших бійцях.

Донбас ООС війна обстріли бойовики

 
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