Поліція заочно повідомила про підозру 15 ватажкам та бойовикам "ДНР"

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Поліція Донеччини заочно повідомила про підозру 15 ватажкам та бойовикам армійського корпусу "ДНР"

Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області

У ході досудового розслідування встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників незаконних збройних формувань сьомої бригади Армійського корпусу так званої "ДНР" обіймали керівні посади у вказаному підрозділі.

Зазначається, що підозрювані брали участь у збройному конфлікті проти сил АТО та ООС на Дебальцевському напрямку.

"Відомо, що двоє з бойовиків є громадянами РФ", - додають у поліції.

Вказаним особам було повідомлено про підозру за участь у діяльності, не передбачених законом збройних формувань, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 12 серпня СБУ спіймала шпигуна російської розвідки. Він збирав інформацію щодо підрозділів ЗСУ