17:42  12 серпня
У Чернівцях потяг на смерть збив чоловіка
17:05  12 серпня
У столиці впіймали водія тролейбуса, який возив пасажирів в стані наркотичного сп'яніння
17:29  12 серпня
Окупанти на Донбасі знову поранили нашого захисника
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2021, 14:56 110

Поліція заочно повідомила про підозру 15 ватажкам та бойовикам "ДНР"

12 серпня 2021, 14:56 110
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліція Донеччини заочно повідомила про підозру 15 ватажкам та бойовикам армійського корпусу "ДНР"

Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області

У ході досудового розслідування встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників незаконних збройних формувань сьомої бригади Армійського корпусу так званої "ДНР" обіймали керівні посади у вказаному підрозділі.

Зазначається, що підозрювані брали участь у збройному конфлікті проти сил АТО та ООС на Дебальцевському напрямку.

"Відомо, що двоє з бойовиків є громадянами РФ", - додають у поліції.

Вказаним особам було повідомлено про підозру за участь у діяльності, не передбачених законом збройних формувань, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 12 серпня СБУ спіймала шпигуна російської розвідки. Він збирав інформацію щодо підрозділів ЗСУ

ООС РФ бойовики поліція ДНР

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram