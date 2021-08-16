На Херсонщині затримали агента російської воєнної розвідки

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Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники з’ясували, що чоловік погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

За завданням російських кураторів він:

збирав відомості про схему охорони та облаштування одного зі стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;

ідентифіковував представників спеціальних служб України;

передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

Отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку.

Громадянину України повідомлено про підозру за статтею "державна зрада" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці викрили агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні.