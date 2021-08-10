У Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи, якщо запровадять черговий локдаун

Якщо в Україні посилиться епідемія коронавірусу, то освітній процес все рівно не буде зупинятися

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства освіти України.

Зокрема, за словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме.

"Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми, змішана чи дистанційна, і діти продовжуватимуть навчання", – заявив міністр.

Також МОН спільно з Міністерством охорони здоров'я опрацьовує різні варіанти організації освітнього процесу, щоб він був безперервним і відбувався в безпечному середовищі.

"Наразі планується, і нам би звичайно хотілося, щоб діти 1 вересня розпочали навчання в повноформатному режимі. Далі все залежатиме від епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні. При "зеленому" рівні здобувачі освіти зможуть відвідувати заклади освіти в очному форматі з дотриманням протиепідемічних заходів", – підкреслив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, в Україні для педагогів не буде примусової вакцинації від коронавірусу.