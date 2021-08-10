16:39  10 серпня
В Україні уклали понад 5 тис. земельних угод: у яких областях найбільше
15:59  10 серпня
В Україну прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика
17:58  10 серпня
Окупанти на Донбасі поранили трьох наших бійців
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2021, 20:46 202

У Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи, якщо запровадять черговий локдаун

10 серпня 2021, 20:46 202
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Якщо в Україні посилиться епідемія коронавірусу, то освітній процес все рівно не буде зупинятися

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства освіти України.

Зокрема, за словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме.

"Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми, змішана чи дистанційна, і діти продовжуватимуть навчання", – заявив міністр.

Також МОН спільно з Міністерством охорони здоров'я опрацьовує різні варіанти організації освітнього процесу, щоб він був безперервним і відбувався в безпечному середовищі.

"Наразі планується, і нам би звичайно хотілося, щоб діти 1 вересня розпочали навчання в повноформатному режимі. Далі все залежатиме від епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні. При "зеленому" рівні здобувачі освіти зможуть відвідувати заклади освіти в очному форматі з дотриманням протиепідемічних заходів", – підкреслив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, в Україні для педагогів не буде примусової вакцинації від коронавірусу.

карантин коронавірус школи

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram