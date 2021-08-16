Минобразования опровергло фейк об отмене образовательного процесса с 1 сентября

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Информация об отмене в Украине образовательного процесса с 1 сентября не является достоверной

Об этом сегодня заявили в Министерстве образования и науки Украины, передает RegioNews.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной, — заявили в МОН.

В ведомстве отметили, что министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет недавно отметил, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться.

Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная), и дети будут продолжать обучение, сообщили в МОН.

Раньше в Минобразования рассказали, как будут работать школы, если введут очередной локдаун. Если в Украине усилится эпидемия коронавируса, то образовательный процесс все равно не будет останавливаться.

Вместе с тем в Минобразования не исключают возвращения к дистанционному обучению осенью.