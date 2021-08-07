В Україні знову п'ять областей не відповідають показникам "зеленої" зони карантину
У суботу, 7 серпня, всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину, однак у п'яти областях один з епідеміологічних показників поза межами норми
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищений у Донецькій (53,5%), Івано-Франківській (52,8%), Рівненській (106,3%), Тернопільській (160,0%) та Черкаській (70,0%) областях.
Крім того, в Івано-Франківській області занижений показник охоплення тестування і становить 285 при нормі не менше 300 на 100 тисяч населення.
Зазначимо, що минулої доби в Україні зафіксували 1054 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Нагадаємо, нещодавно у МОЗ розповіли, скільки українців підчепили штам коронавірусу "Дельта".
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?