В Україні знову п'ять областей не відповідають показникам "зеленої" зони карантину

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У суботу, 7 серпня, всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину, однак у п'яти областях один з епідеміологічних показників поза межами норми

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищений у Донецькій (53,5%), Івано-Франківській (52,8%), Рівненській (106,3%), Тернопільській (160,0%) та Черкаській (70,0%) областях.

Крім того, в Івано-Франківській області занижений показник охоплення тестування і становить 285 при нормі не менше 300 на 100 тисяч населення.

Зазначимо, що минулої доби в Україні зафіксували 1054 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ розповіли, скільки українців підчепили штам коронавірусу "Дельта".