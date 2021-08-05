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05 серпня 2021, 13:25 8

У МОЗ розповіли скільки українців підчепили штам "Дельта"

05 серпня 2021, 13:25 8
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Фото з відкритих джерел
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На сьогодні в Україні підтверджено 143 випадки зараження штамом COVID-19 "Дельта"

Про це пише RegioNews з посиланням на Українське радіо

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузина, епідеміологічна ситуація вцілому в Україні погіршується.

"Кожного дня ми бачимо плюс 10-15 нових випадків захворювання. Насправді, ця ситуація — доволі ризикована, адже ситуація погіршується в кожній області країни і спалах можна очікувати не лише в окремих областях, а будь де. Стосовно штаму "Дельта", то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 143 випадки на рівні країни. Тобто штам знаходиться на території України і поширюється", - повідомив заступник міністра.

За його словами "Дельта" поширюється найшвидше у Волинській, Одеській, Тернопільській області, Чернівця та У Києві

Нагадаємо, що станом на 28 липня в Україні у 17 пацієнтів підтвердився "Дельта"-штам коронавірусу. Також у МОЗ розповіли про специфічні симптоми штаму "Дельта"

Київ Чернівці COVID-19 епідемія штам Дельта

 
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