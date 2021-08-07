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07 августа 2021, 13:30 1600

В Украине снова пять областей не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина

07 августа 2021, 13:30 1600
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Фото из открытых источников
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В субботу, 7 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в пяти областях один из эпидемиологических показателей за пределами нормы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, показатель динамики госпитализаций при норме до 50% превышен в Донецкой (53,5%), Ивано-Франковской (52,8%), Ровенской (106,3%), Тернопольской (160,0%) и Черкасской (70,0%) областях.

Кроме того, в Ивано-Франковской области занижен показатель охвата тестирования и составляет 285 при норме не менее 300 на 100 тысяч населения.

Отметим, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1054 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, сколько украинцев подцепили штамм коронавируса "Дельта".

коронавирус Украина карантин Минздрав зона

 
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