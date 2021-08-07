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07 серпня 2021, 10:59 17

В Україні знову понад тисяча нових COVID-випадків: у яких областях найбільше

07 серпня 2021, 10:59 17
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Фото з відкритих джерел
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В Україні 6 серпня зафіксували 1054 нових підтверджених випадків коронавірусу

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Серед хворих - 72 дітей та 13 медпрацівників.

Всього за минулу добу госпіталізували 534 людей, одужали - 1 393. Водночас від коронавірусу померли 20 українців.

Протягом минулої доби в Україні протестували на наявність коронавірусу понад 42 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, скільки українців підчепили штам "Дельта".

Також повідомлялося, що в Міносвіти не виключають повернення до дистанційного навчання восени.

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