В Україні знову понад тисяча нових COVID-випадків: у яких областях найбільше

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Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Серед хворих - 72 дітей та 13 медпрацівників.

Всього за минулу добу госпіталізували 534 людей, одужали - 1 393. Водночас від коронавірусу померли 20 українців.

Протягом минулої доби в Україні протестували на наявність коронавірусу понад 42 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, скільки українців підчепили штам "Дельта".

Також повідомлялося, що в Міносвіти не виключають повернення до дистанційного навчання восени.