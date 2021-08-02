У ТКГ є місяць на прийняття рішення щодо формату засідань – Арестович

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Українська делегація прагне зберегти поточний формат засідань Тристоронньої контактної групи, однак остаточне рішення ще не прийнято — питання розглядатимуть до наступного засідання у серпні

Про це повідомив спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Наша делегація має таку позицію, що карантинні обмеження, які існують, і небезпека поширення нового штаму вірусу не дозволяє нам поки перейти в режим очних засідань. Ми б воліли зберегти поки заочні засідання у режимі відеозв’язку, — сказав Арестович.

Він також додав, що "тим не менш, позиція російської делегації нам відома".

Ці питання будуть своєчасно розглянуті, і буде прийняте своєчасне рішення — так чи ні. Є ще місяць на прийняття рішення, — додав Олексій Арестович.

Зі слів спікера української делегації, заяви російської сторони про підтримку ОБСЄ пропозиції щодо повернення очного формату зустрічей є "перебільшенням”.

ОБСЄ ніколи не виносить таких прямих суджень. Вони можуть сказати "ми не проти", "ми готові розглянути". Але вони дуже дипломатичні і чітких формулювань, поки нема згоди усіх трьох сторін, зазвичай не виносять, — зазначив він.

Як повідомлялося, у ТКГ заявляють про "конструктив" у переговорах з РФ щодо Донбасу. У питаннях допуску інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти на території окупованого Донбасу "намітився конструктив".