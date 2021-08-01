У ТКГ заявляють про "конструктив" у переговорах з РФ щодо Донбасу

У питаннях допуску інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти на території окупованого Донбасу "намітився конструктив"

Як передає RegioNews, про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом".

"Більше перспектив мають два питання. Перше - допуск інспектора МАГАТЕ до ядерних обʼєктів на тимчасово окупованих територіях. На наш подив, росіяни реально вступили в технічні переговори. Обговорюють питання технічної імплементації візиту інспекторів МАГАТЕ", - сказав він.

Так, візити інспекторів на ядерні об'єкти окупованого Донбасу повинні стати щорічними. Йдеться про два об'єкти, які знаходяться безпосередньо в Луганську і Донецьку.

"Спочатку справи стояли так. "Допустите інспекторів МАГАТЕ, щоб ми могли провести інспекцію". Росіяни у відповідь - розмовляйте безпосередньо з так званими "ЛНР" і "ДНР". МАГАТЕ їм каже: "Не розуміємо ситуацію, коли Україна повинна розмовляти з Україною. Давайте якось рухайтеся". І дивним чином вони вступили в конструктивні переговори. Подивимось, що буде", - сказав Арестович.

За словами спікера, прогрес можливий також у питанні екологічного моніторингу ситуації в ОРДЛО. Під егідою ОБСЄ створена група, яка повинна займатися питаннями підтоплення шахт і перспективами екологічних наслідків, пов'язаних з таким підтопленням.

Тут теж певний обережний конструктив намітився", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше були названі причини, чому українська сторона не погодиться на відновлення очного формату переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу в Мінську.