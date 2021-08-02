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02 августа 2021, 17:19 5

У ТКГ есть месяц на принятие решения по формату заседаний - Арестович

02 августа 2021, 17:19 5
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Фото из открытых источников
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Украинская делегация стремится сохранить текущий формат заседаний Трехсторонней контактной группы, однако окончательное решение еще не принято — вопрос будут рассматривать до следующего заседания в августе

Об этом сообщил спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Наша делегация имеет такую позицию, что карантинные ограничения, которые существуют, и опасность распространения нового штамма вируса не позволяет нам пока перейти в режим очных заседаний. Мы бы предпочли сохранить пока заочные заседания в режиме видеосвязи, — сказал Арестович.

Он также добавил, что "тем не менее, позиция российской делегации нам известна".

Эти вопросы будут своевременно рассмотрены и будет принято своевременное решение — да или нет. Есть еще месяц на принятие решения, — добавил Алексей Арестович.

По словам спикера украинской делегации, заявления российской стороны о поддержке ОБСЕ предложения по возвращению очного формата встреч являются "преувеличением".

ОБСЕ никогда не выносит таких прямых суждений. Они могут сказать "мы не против", "мы готовы рассмотреть". Но они очень дипломатичны и четких формулировок, пока нет согласия всех трех сторон, обычно не выносят, — отметил он.

Как сообщалось, в ТКГ заявляют о "конструктиве" в переговорах с РФ по Донбассу. В вопросах допуска инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты на территории оккупированного Донбасса "наметился конструктив".

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