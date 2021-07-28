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28 липня 2021, 19:18 12

Рєзніков тимчасово змінить Кравчука на чолі делегації у Тристоронній контактній групі

28 липня 2021, 19:18 12
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Фото з відкритих джерел
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Віцепрем‘єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков замінить Леоніда Кравчука на посаді голови делегації України в Тристоронній контактній групі на невизначений період.

Як передає RegioNews, про це чиновник заявив в ефірі одного з телеканалів

"Очолює делегацію Кравчук Леонід Макарович і станом на сьогоднішній день він знаходиться на лікарняному. Завершиться його лікарняний і він продовжить, я маю надію, абсолютно так само керувати українською делегацією. В разі, якщо раптом не буде можливості взяти участь у засіданні – я як перший заступник голови української делегації буду представляти Україну", - зауважив чиновник

Нагадаємо, що голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

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