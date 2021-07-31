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31 липня 2021, 17:29 7

Україна отримала ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac

31 липня 2021, 17:29 7
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні в Україну прибуло ще 1,5 млн доз китайської вакцини CoronaVac, загалом від початку кампанії вакцинації надійшло майже 12 млн доз препаратів різних виробників

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Саме зараз розвантажують ще один чартер з 1,5 млн доз цієї вакцини”, - повідомив він у Facebook.

За словами Ляшка, із цієї кількості понад 4 млн були поставлені в рамках програми COVAX, ще більше 150 тисяч - в якості гуманітарної допомоги від країн Євросоюзу.

На сьогодні в Україну з початку кампанії імунізації проти COVID-19 прибули 11 929 056 доз вакцин. А це означає що до кінця літа ми точно будемо мати обіцяні 10 млн щеплень", - розповів він.

Також міністр додав, що 7 637 956 доз були закуплені за кошти державного бюджету. Цього тижня Україна отримала:

  • 52 800 доз вакцини AstraZeneca;
  • 430 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech;
  • 764 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очікує 13 млн доз вакцин від COVID-19 до кінця літа.

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