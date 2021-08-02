В августе в Украину поступит еще 5 млн доз вакцины против COVID-19

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Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на презентации мероприятий ко Дню Независимости, передает RegioNews.

Сегодня уже в Украину поступило почти 12 млн доз вакцины, 5,6 млн уже сегодня защищают украинцев, около 6 млн доз ждут украинцев, плюс как минимум 5 млн доз вакцины придет в августе на территорию Украины, и это еще не все. Мы будем продолжать наращивать темпы поставок вакцин в Украину, - сказал Ляшко.

Он напомнил, что сейчас Украина находится в зеленой зоне эпидемической опасности, и для того, чтобы зеленый уровень был и в дальнейшем, необходимо вакцинировать против COVID-19 как можно больше граждан.

Как сообщалось, в Минздраве надеются до конца лета сделать не менее 4,5 миллионов прививок.

Ранее, 31 июля Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac. Всего с начала кампании вакцинации поступило почти 12 млн доз препаратов разных производителей.