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28 липня 2021, 16:51 38

На Чорнобильській АЕС вибухівку не знайшли - Нацполіція

28 липня 2021, 16:51 38
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці під час перевірки території атомної електростанції не виявили вибухових пристроїв та небезпечних речовин

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Відомо, що повідомлення про замінування АЕС надійшло на електронну адресу підприємства. Співробітники електростанції про це повідомили до поліції та СБУ.

На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини.

Під час проведення перевірки вибухових пристроїв та небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було, о 15.20 режим аварійної небезпеки знято", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Київської області перевіряють анонімне повідомлення про мінування Чорнобильської атомної електростанції, яке надійшло на електронну пошту ЧАЕС.

СБУ мінування вибух поліція ЧАЕС

 
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