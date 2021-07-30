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На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
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30 липня 2021, 09:31 175

На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець

30 липня 2021, 09:31 175
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Фото: Нацполіція
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У Шевченківському районі столиці на даху корпусу психіатричної лікарні внаслідок вибуху загинув 21-річний хлопець

Як передає RegioNews, про це інформує пресслужба Нацполіції.

Повідомлення про те, що у недобудованій будівлі на території парку "Кирилівський Гай" стався вибух, надійшла до правоохоронців близько 23:00.

Було встановлено, що на даху корпусу психіатричної лікарні внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув місцевий мешканець, 2000 року народження.

За даним фактом слідчим поліції розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація - самогубство.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехнічна служба, кінологи та лікарі.

Нагадаємо, раніше в Оболонському районі Києва у приміщенні одного з торгових центрів стався вибух у поштоматі. За даними поліції, там вибухнула саморобна бомба.

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