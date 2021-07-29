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29 липня 2021, 10:24 17

У Києві в торговому центрі стався вибух

29 липня 2021, 10:24 17
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Фото: Нацполіція
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У столиці в Оболонському районі 29 липня вранці у приміщенні одного із торгових центрів стався вибух поштомату

Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, пише RegioNews.

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній зі скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.

Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно у Києві КМДА "замінували" - тоді анонім вимагав викуп 0,5 біткоїна.

Київ пошта вибух поліція Граната

 
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