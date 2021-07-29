У Києві в торговому центрі стався вибух
У столиці в Оболонському районі 29 липня вранці у приміщенні одного із торгових центрів стався вибух поштомату
Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, пише RegioNews.
Попередньо правоохоронці встановили, що в одній зі скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.
Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно у Києві КМДА "замінували" - тоді анонім вимагав викуп 0,5 біткоїна.
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