11:42  29 липня
У МОЗ назвали умову скасування маскового режиму
10:24  29 липня
У Києві в торговому центрі стався вибух
08:11  29 липня
Обстріли з мінометів та гранатометів: на Донбасі зафіксували 13 порушень з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
29 липня 2021, 13:35 569

У киянина в банках з-під миючих засобів знайшли наркотики на 4 мільйони

29 липня 2021, 13:35 569
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Подільському районі столиці правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють збуті наркотиків та психотропів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Встановлено, що за товар клієнти розраховувалися з ним криптовалютою - біткоїнами.

"Товар" чоловік приховував у банках із миючими засобами та відправляв клієнтам під виглядом побутової хімії. А для зберігання та фасування заборонених речовин спеціально орендував квартиру в одному з районів столиці.

Тепер за такий "бізнес" йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 21 липня СБУ затримала наркокур'єра, який намагався провести кокаїн у шлунку.

наркотики бізнес поліція оренда квартира

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua