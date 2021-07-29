У киянина в банках з-під миючих засобів знайшли наркотики на 4 мільйони
У Подільському районі столиці правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють збуті наркотиків та психотропів
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Встановлено, що за товар клієнти розраховувалися з ним криптовалютою - біткоїнами.
"Товар" чоловік приховував у банках із миючими засобами та відправляв клієнтам під виглядом побутової хімії. А для зберігання та фасування заборонених речовин спеціально орендував квартиру в одному з районів столиці.
Тепер за такий "бізнес" йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 21 липня СБУ затримала наркокур'єра, який намагався провести кокаїн у шлунку.
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