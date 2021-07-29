У киянина в банках з-під миючих засобів знайшли наркотики на 4 мільйони

Фото: Нацполіція

У Подільському районі столиці правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють збуті наркотиків та психотропів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Встановлено, що за товар клієнти розраховувалися з ним криптовалютою - біткоїнами.

"Товар" чоловік приховував у банках із миючими засобами та відправляв клієнтам під виглядом побутової хімії. А для зберігання та фасування заборонених речовин спеціально орендував квартиру в одному з районів столиці.

Тепер за такий "бізнес" йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 21 липня СБУ затримала наркокур'єра, який намагався провести кокаїн у шлунку.