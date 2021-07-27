У Києві 188 нових випадків COVID-19 - Кличко
У Києві виявили за минулу добу 188 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає
Про це пише Regionews з посиланням на прес - службу КМДА
"188 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 218 201", – повідоми очільник столиці Віталій Кличко.
За його словами занедужали: 111 жінок віком від 19 до 83 років, 65 чоловіків віком від 18 до 85 років. А також 8 дівчаток від 1 до 17 років та 4 хлопчики від 2 до 13 років. COVID-19 та пневмоніями.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 60, у Святошинському – 38 та в Шевченківському районі – 27 випадків", – зазначив Віталій Кличко.
До лікарень столиці госпіталізували 28 хворих на коронавірус. А також 31 людину з підозрою на
Одужали минулої доби 130 людей. Загалом коронавірус подолали 208 723 мешканці столиці.
Нагадаємо, що 11 червня у Центрі масової вакцинації Києва запровадили нові правила запису на щеплення.