У Києві 188 нових випадків COVID-19 - Кличко

Фото з відкритих джерел

У Києві виявили за минулу добу 188 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає

Про це пише Regionews з посиланням на прес - службу КМДА

"188 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 218 201", – повідоми очільник столиці Віталій Кличко.

За його словами занедужали: 111 жінок віком від 19 до 83 років, 65 чоловіків віком від 18 до 85 років. А також 8 дівчаток від 1 до 17 років та 4 хлопчики від 2 до 13 років. COVID-19 та пневмоніями.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 60, у Святошинському – 38 та в Шевченківському районі – 27 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували 28 хворих на коронавірус. А також 31 людину з підозрою на

Одужали минулої доби 130 людей. Загалом коронавірус подолали 208 723 мешканці столиці.

Нагадаємо, що 11 червня у Центрі масової вакцинації Києва запровадили нові правила запису на щеплення.