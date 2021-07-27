COVID в Україні: за добу виявили 681 випадок зараження

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За минулу добу в Україні зафіксували 681 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Найбільша кількість нових хворих - у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Всього за 26 липня в Україні протестували: методом ПЛР – 22 330 осіб, методом ІФА – 8 918 осіб, експрес-тестами – 13 491 особа.

Також повідомляється про госпіталізацію 266 осіб, ще одужали 515 осіб, а 27 - померло.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.

За весь час пандемії в Україні COVID-19 виявили у 2 249 344 осіб, з них одужали 2 184 880 осіб, померли 52 876 осіб.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті у шести осіб підозрюють випадки штаму "Дельта", для точного підтвердження їх біоматеріали направили в європейські лабораторії.