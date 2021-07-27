В Івано-Франківську відкриють ще два центри масової COVID-вакцинації
В Івано-Франківську запрацюють ще два центри масової вакцинації: у Коледжі фізичного виховання та в "Епіцентрі"
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук на своїй сторінці у Фейсбуці, пише RegioNews.
"На даний час відпрацьовано можливість відкриття додаткових центрів та пунктів щеплення в нашій області. Зокрема, м.Івано-Франківськ, коледж фізичного виховання по вул.Мазепи, 142а (щодня) та в торговому центрі "Епіцентр" (субота, неділя) по вул.Івасюка,17, які запрацюють цими днями", - повідомив Савчук.
За його інформацією, щеплення проводитимуть вакциною CoronaVac та Moderna.
Нагадаємо, раніше мер Кропивницького запропонував вакцинувати від COVID у громадському транспорті.
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