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В Івано-Франківську відкриють ще два центри масової COVID-вакцинації
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27 липня 2021, 17:25 186

В Івано-Франківську відкриють ще два центри масової COVID-вакцинації

27 липня 2021, 17:25 186
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В Івано-Франківську запрацюють ще два центри масової вакцинації: у Коледжі фізичного виховання та в "Епіцентрі"

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук на своїй сторінці у Фейсбуці, пише RegioNews.

"На даний час відпрацьовано можливість відкриття додаткових центрів та пунктів щеплення в нашій області. Зокрема, м.Івано-Франківськ, коледж фізичного виховання по вул.Мазепи, 142а (щодня) та в торговому центрі "Епіцентр" (субота, неділя) по вул.Івасюка,17, які запрацюють цими днями", - повідомив Савчук.

За його інформацією, щеплення проводитимуть вакциною CoronaVac та Moderna.

Нагадаємо, раніше мер Кропивницького запропонував вакцинувати від COVID у громадському транспорті.

коронавірус Україна вакцина Івано-Франківськ Івано-Франківська область

 
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