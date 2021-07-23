На Прикарпатті призупинили роботу комплексу, де отруїлися діти: виявлено понад 60 порушень

Фото: Facebook

Фахівці Держпродспоживслужби призупинили роботу відпочинкового комплексу "Таємниця Карпат", в якому днями відбулося масове отруєння дітей. Після перевірки у комплексі виявили 62 порушення

Як передає RegioNews, про це повідомляється на Facebook-сторінці Держпродспоживслужби.

Так, у ході розслідування випадку отруєння 16 дітей у закладі було встановлено 62 порушення, які могли призвести до виникнення спалаху отруєння. З них 30 порушень стосуються санітарно-епідеміологічних вимог, а ще 32 - безпечності харчових продуктів.

Фахівцями, які проводили розслідування, було встановлено, що будівля закладу потребує ремонту - стіни й стеля в тріщинах, штукатурка місцями відпадає, двері та вікна пошкоджені й потребують заміни. Окрім того, була зафіксована відсутність достатньої кількості доброякісної питної води та розміщення харчоблоку у непридатному для цього приміщенні.

Готується розпорядження про тимчасове припинення роботи закладу терміном на 10 днів до усунення виявлених порушень", - йдеться у повідомленні.

У службі зазначають, що, крім того, не були дотримані вимоги зберігання продуктів харчування та режим харчування, а обробка продуктів та технологія приготування страв проводилися з порушеннями.

Раніше повідомлялось, що на Прикарпатті у спортивному таборі отруїлись 17 людей, з них 16 дітей. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм у закладі.