В Україні хочуть створити "чорний список" учасників ринку електроенергії
Міністерство енергетики має намір створити "чорний список" несумлінних учасників ринку електроенергії
Про це повідомили у пресслужбі відомства, пише RegioNews.
Зазначається, що це буде здійснено для посилення відповідальності несумлінних учасників ринку за порушення договірних умов планується внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електроенергії на товарній біржі "Українська енергетична біржа".
Міненерго запропонує ввести перелік систематичних порушників договірних зобов'язань (так званий Black List), який буде тимчасово обмежувати їм доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.
Нагадаємо, раніше у Міненерго анонсували зміни в роботі ринку електроенергії.
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