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14 липня 2021, 21:49 179

У Запоріжжі правоохоронці спіймали місцевого на крадіжці електроенергії на 500 тисяч гривень для Майнінг-ферми

14 липня 2021, 21:49 179
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Фото из открытых источников
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У місті Запоріжжя правоохоронці виявили розкрадання місцевим на суму понад 500 тисяч гривень для роботи створеної ним Майнінг-ферми.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу обласної прокуратура.

За даними слідства, 37 - річний чоловік у власному будинку за допомогою спеціальних пристроїв збільшив напругу живлення з 220 до 380 Вольт і використовував електричну енергію за приладами обліку для роботи Майнінг-ферми.

За попередніми висновками фахівців приблизна сума збитку становить понад 500 тисяч гривень

На сьогоднішній момент проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.

Нагадаємо, що у лютому під Львовом шахраї майнили біткоіни за рахунок комунальників

слідство підозра крадіжка електрика збитки

 
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