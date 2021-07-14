У Запоріжжі правоохоронці спіймали місцевого на крадіжці електроенергії на 500 тисяч гривень для Майнінг-ферми
У місті Запоріжжя правоохоронці виявили розкрадання місцевим на суму понад 500 тисяч гривень для роботи створеної ним Майнінг-ферми.
Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу обласної прокуратура.
За даними слідства, 37 - річний чоловік у власному будинку за допомогою спеціальних пристроїв збільшив напругу живлення з 220 до 380 Вольт і використовував електричну енергію за приладами обліку для роботи Майнінг-ферми.
За попередніми висновками фахівців приблизна сума збитку становить понад 500 тисяч гривень
На сьогоднішній момент проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.
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