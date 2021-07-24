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24 июля 2021, 16:06 130

Министр Ляшко назвал имена кандидатов на должности заместителей председателя НСЗУ

24 июля 2021, 16:06 130
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Фото из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен предложить Кабмину назначить на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) Анну Фенчак и Татьяну Бойко

Об этом Виктор Ляшко написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Министр надеется, что на следующей неделе НСЗУ получит первых официально назначенных лиц на руководящие должности за последние полтора года.

По результатам проведенных собеседований предложу правительству назначить на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья Украины: Анну Фенчак, которая обещает защищать программу медицинских гарантий от любых штормов и мечтает реализовать в Украине универсальный доступ к медицинским услугам для всех, независимо от пола, места проживания, уровня достатка и других социально-демографических характеристик; Татьяну Бойко, которая будет налаживать коммуникацию с регионами, как с территориальными подразделениями НЗСУ, так и с главными врачами и органами местного самоуправления, - написал министр.

Ляшко также выразил надежду, что "на следующей неделе НВСУ получит первых официально назначенных лиц на руководящие должности за последние полтора года".

Правда, с испытательным сроком, в которые попадут и те обещания с собеседования на 100 дней работы (ну хорошо, чуть больше чем сто). Осталось сделать еще один шаг-выбрать руководителя НСЗУ. Ждем объявления о начале конкурса. А может, и не на один. Обратился к правительству с просьбой ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития, - отметил глава Минздрава.

Напомним, конкурс на должности заместителей главы НСЗУ Кабмин объявил 16 июня.

Как сообщалось, 14 июля назначен в.и.о. главы Нацслужбы здоровья на время проведения конкурса. Правительство назначило временным исполняющим обязанности главы НСЗУ Дмитрия Самофалова.

Ранее, 6 июля исполняющий обязанности главы НСЗУ написал заявление на увольнение - Андрей Виленский подал в отставку.

Перед этим, 2 июля Ляшко не смог выбрать главу НСЗУ на собеседовании, объявил новый конкурс на должность.

НСЗУ Кандидат кадры заместитель Виктор Ляшко Минздрав

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