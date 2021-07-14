Призначено т.в.о. глави Нацслужби здоров'я на час проведення конкурсу
Уряд призначив тимчасовим виконувачем обов'язків глави Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Дмитра Самофалова
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook.
Самофалов буде на посаді до завершення конкурсу на голову та заступників НСЗУ.
Уряд поклав тимчасове виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров'я України на Дмитра Самофалова. Раніше він очолював Південний міжрегіональний департамент НСЗУ, - повідомив Ляшко.
Як повідомлялося, 6 липня виконувач обов'язків голови НСЗУ написав заяву на звільнення. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський подав у відставку.
Раніше, 2 липня, Ляшко не зміг обрати голову НСЗУ на співбесіді, оголошує новий конкурс на посаду. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко після проведеної співбесіди з двома фіналістами конкурсу на главу Національної служби здоров'я України (НСЗУ) заявив, що оголосить новий конкурс.
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