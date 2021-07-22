У Хмельницькій ОДА спростували слова Ляшка про непрацюючі пункти вакцинації в області

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У Хмельницькій облдержадміністрації спростували слова міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка про те, що в області з 80 працює тільки 28 пунктів вакцинації

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Олександр Завроцький, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

З чого взята такі інформація, на підставі чого це зроблено - мені важко сказати. Але ми сьогодні будемо цим питанням займатися. Звідки у міністра взялася така інформація. Але наразі всі пункти працюють і забезпечені вакциною, - сказав він.

За словами чиновника, те, як працюють пункти - "це вже ідеологія керівників ПМСД".

Задача департаменту охорони здоров'я - навчити фахівців, як правильно проводити щеплення тією чи іншою вакциною і забезпечити їх препаратами, - сказав він.

За його словами, в пунктах вакцинації роблять щеплення вакциною Coronavac та AstraZeneca.

Як повідомлялося, учора міністр охорони здоров'я Ляшко заявив, що 40% пунктів вакцинації від коронавірусу в Україні не працюють. Серед іншого, він зазначив, що у Хмельницькій області працює лише 28 з 80 пунктів.