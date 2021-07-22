11:41  22 липня
На Херсонщині виявили агентурну мережу ФСБ Росії: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники
13:26  22 липня
В Одесі обвалилася частина будівлі й розтрощила автівки
08:06  22 липня
Доба в ООС: окупанти тричі зірвали "тишу" й поранили нашого воїна
UA | RU
UA | RU
22 липня 2021, 16:11 23

У Хмельницькій ОДА спростували слова Ляшка про непрацюючі пункти вакцинації в області

22 липня 2021, 16:11 23
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Хмельницькій облдержадміністрації спростували слова міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка про те, що в області з 80 працює тільки 28 пунктів вакцинації

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Олександр Завроцький, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

З чого взята такі інформація, на підставі чого це зроблено - мені важко сказати. Але ми сьогодні будемо цим питанням займатися. Звідки у міністра взялася така інформація. Але наразі всі пункти працюють і забезпечені вакциною, - сказав він.

За словами чиновника, те, як працюють пункти - "це вже ідеологія керівників ПМСД".

Задача департаменту охорони здоров'я - навчити фахівців, як правильно проводити щеплення тією чи іншою вакциною і забезпечити їх препаратами, - сказав він.

За його словами, в пунктах вакцинації роблять щеплення вакциною Coronavac та AstraZeneca.

Як повідомлялося, учора міністр охорони здоров'я Ляшко заявив, що 40% пунктів вакцинації від коронавірусу в Україні не працюють. Серед іншого, він зазначив, що у Хмельницькій області працює лише 28 з 80 пунктів.

Також в Україні 21 липня розпочався п'ятий етап COVID-вакцинації.

Віктор Ляшко міністр МОЗ вакцинація Хмельницька область ОДА

На Хмельниччині депутати Кам’янець-Подільської міськради заблокували роботу сесії та пошкодили мікрофон
22 липня 2021, 15:48
Центри вакцинації запрацювали ще у чотирьох містах Київської області
22 липня 2021, 15:03
Показники вже трьох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину
22 липня 2021, 10:40
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua