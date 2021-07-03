Екології України завдано збитків на понад 65 мільйонів: фігурантам повідомлено про підозру

Фото: СБУ

Старшому помічнику капітана іноземного судна, через дії якого сталося забруднення внутрішніх морських вод України, повідомлено про підозру. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Забруднення сталося через скидання пальмової олії з іноземного судна. Це відбулося наприкінці квітня минулого року в акваторії морського порту "Південний", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із порушенням вимог розвантаження судна, у воду потрапили майже 8,5 тонни забруднюючих речовин.

Оперативники спецслужби задокументували, що через дії екіпажу судна Україна зазнала збитків на майже 65,2 млн грн. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі.

Старшому помічнику капітана морського судна повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та відшкодування заподіяних державі збитків.

Раніше повідомлялось, що 30 квітня було встановлено факт забруднення внутрішніх морських вод України. Внаслідок аварії стався скид із судна "STAVANGER" (прапор TUVALU) пальмової олії. Сталося це у морському порту "Південний".