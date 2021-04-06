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06 квітня 2021, 15:32 9

На Буковині браконьєри наловили риби на 1,7 мільйона гривень

06 квітня 2021, 15:32 9
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Зловмисники затримані правоохоронцями
Зловмисники затримані правоохоронцями
Фото: скріншот з відео ГУНП в Чернівецькій області
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Під час патрулювання та обстеження Дністровського водосховища на Кельменеччині Чернівецької області поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля викрили двох громадян, які у період нерестової заборони незаконно виловлювали рибу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Під час патрулювання та обстеження Дністровського водосховища у Кельменецькому районі поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля викрили двох громадян, які у період нерестової заборони незаконно виловлювали рибу, серед яких зникаючий вид – веризуб. Свою протиправну діяльність чоловіки здійснювали у межах села Непоротово, використовуючи металевий човен та заборонені знаряддя лову, - повідомляють у поліції.

Вилучено 166 особин веризуба. Цей вид рідкісний та зникаючий, тому занесений до Червоної книги України. Загальна сума завданих збитків державі становить майже мільйон сімсот тисяч гривень.

Протиправні дії правопорушників задокументовані, протоколи на них складені за частиною 4 статті 85 (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу) та статтею 90 (Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Від 27 березня цього року на водних об’єктах Чернівецької області та Дністровському водосховищі діє операція "Нерест" відповідно до наказу Управління Держрибагентства в Чернівецькій області.

Як повідомлялося раніше, затримані на Прикарпатті браконьєри виявились працівниками Держрибагентства. На водосховищі у Бурштині Івано-Франківської області затримали рибалок-браконьєрів у повному спорядженні. Порушниками виявилися співробітники Держрибагентства.

браконьєри риба червона книга поліція протокол

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