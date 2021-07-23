16:57  23 июля
На Ровенщине в поле обнаружили розовые лужи: спасатели проверяют происхождение
14:11  23 июля
На Прикарпатье приостановили работу комплекса, где отравились дети: выявлено более 60 нарушений
18:30  23 июля
На Донбассе с начала суток оккупанты обстреляли украинские позиции четыре раза
UA | RU
UA | RU
23 июля 2021, 20:59 90

Депутаты Херсонского горсовета обратились к центральной власти с требованием отменить нововведения относительно субсидий

23 июля 2021, 20:59 90
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 23 июля 2021 года, во время сессии Херсонского городского совета, 35 депутатов поддержали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству. Касается оно системы назначения субсидий для населения

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета, передает RegioNews.

Так, депутаты требуют от правительства немедленно:

отменить постановление Кабмина от 14.04.2021 №420 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины” относительно нововведений в оформлении и назначении субсидий;

переоформить в автоматическом режиме всем субсидиантам положенные им субсидии на новый срок;

отказаться от подачи деклараций субсидиантами, вместо этого осуществлять назначение субсидий, используя базы данных органов государственной власти, Пенсионного фонда, Государственной фискальной службы;

вернуть нормативы начисления субсидий, которые действовали в отопительные периоды 2016-2018 годов;

внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект изменений в Закон Украины о Госбюджете на 2021 год с целью дополнительного финансирования программы субсидий в Украине.

Как сообщалось, Минсоцполитики предлагает сократить расходы на субсидии. Министерство социальной политики Украины предлагает отменить норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги, что приведет к снижению размера назначенных субсидий.

Раньше в Минсоцполитики сказали, когда произойдет автоматическое переназначение субсидий. Более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически в ближайшие недели.

субсидия Херсон горсовет обращение депутаты

В Полтаве продолжается сессия горсовета: несмотря на отсутствие трех фракций, кворум собрался
23 июля 2021, 15:30
На Хмельнитчине депутаты Каменец-Подольского горсовета заблокировали работу сессии и повредили микрофон
22 июля 2021, 15:48
Депутаты Тернопольщины проигнорировали сессию облсовета
21 июля 2021, 21:07
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram