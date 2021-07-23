Депутаты Херсонского горсовета обратились к центральной власти с требованием отменить нововведения относительно субсидий

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Сегодня, 23 июля 2021 года, во время сессии Херсонского городского совета, 35 депутатов поддержали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству. Касается оно системы назначения субсидий для населения

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета, передает RegioNews.

Так, депутаты требуют от правительства немедленно:

отменить постановление Кабмина от 14.04.2021 №420 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины” относительно нововведений в оформлении и назначении субсидий;

переоформить в автоматическом режиме всем субсидиантам положенные им субсидии на новый срок;

отказаться от подачи деклараций субсидиантами, вместо этого осуществлять назначение субсидий, используя базы данных органов государственной власти, Пенсионного фонда, Государственной фискальной службы;

вернуть нормативы начисления субсидий, которые действовали в отопительные периоды 2016-2018 годов;

внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект изменений в Закон Украины о Госбюджете на 2021 год с целью дополнительного финансирования программы субсидий в Украине.

Как сообщалось, Минсоцполитики предлагает сократить расходы на субсидии. Министерство социальной политики Украины предлагает отменить норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги, что приведет к снижению размера назначенных субсидий.

Раньше в Минсоцполитики сказали, когда произойдет автоматическое переназначение субсидий. Более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически в ближайшие недели.