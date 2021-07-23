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23 июля 2021, 19:41 554

Завершился прием заявлений и документов для поступления на бакалавриат и магистратуру

23 июля 2021, 19:41 554
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Фото из открытых источников
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Сегодня, 23 июля 2021 года, в 18:00 завершился прием заявлений и документов для поступающих на бакалавра или сквозного магистра по результатам внешнего независимого оценивания, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были составлены с 1 по 13 июля

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает RegioNews.

Следующий этап вступительной кампании - обнародование рейтинговых списков, которое должно состояться не позднее 28 июля.

Представление оригиналов документов будет осуществляться до 18:00 2 августа (именно к этому времени необходимо либо привезти документы, либо же отправить по почте (с обязательным описанием вложений) или по электронной почте с наложением на сканкопии КЭП поступающего). В таком случае предоставление оригиналов необходимых документов (если отправка эл. почтой) и заключение договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим (при участии родителей или законных представителей – для несовершеннолетних поступающих) осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения, - говорится в сообщении.

В министерстве напоминают, что зачисление на бюджет будет проходить 9 августа, а перевод на вакантные места госзаказа – не позднее 19 августа.

Отмечается, что для поступления в магистратуру прием заявлений и документов завершился для лиц, поступающих на основе результатов единого вступительного экзамена и профессионального вступительного испытания.

До 30 июля продолжаются вступительные испытания, а также дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на основе степени высшего образования (образовательно-квалификационного уровня), полученного по другой специальности (направлению подготовки), и уже сдавали единый вступительный экзамен, - добавляют в министерстве.

Рекомендации для зачисления по государственному заказу предоставляются не позднее 2 августа. Требования Правил приема для зачисления должны быть выполнены до 18: 00 7 августа. Приказ о зачислении по государственному заказу издается 12 августа.

Вступительная кампания проходит в привычном режиме, несмотря на увеличение количества поступающих.

Как сообщалось, по данным МОН, украинские абитуриенты чаще всего хотят поступить на филологию и право. Таковы были первые итоги вступительной кампании-2021.

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