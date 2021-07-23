На Львівщині під завалом ґрунту опинився чоловік
У п'ятницю, 23 липня, на Львівщині у селі Іванівці під час копання траншеї стався зсув ґрунту: під завалом опинився 39-річний чоловік
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області.
Рятувальники з’ясували, що чоловік копав траншею і раптом стався зсув ґрунту і його привалило зверху землею.
Глибина траншеї складала близько 3 м. За допомогою лопат надзвичайники відкопали потерпілого. За допомогою рятувального оснащення витягнули на поверхню", - йдеться у повідомленні.
Постраждалого госпіталізували до лікувального закладу.
Нагадаємо, 22 червня у Тернополі через зсув ґрунту під час земляних робіт загинув працівник, ще одного вдалося врятувати.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"