На Львівщині під завалом ґрунту опинився чоловік

Фото: ДСНС

У п'ятницю, 23 липня, на Львівщині у селі Іванівці під час копання траншеї стався зсув ґрунту: під завалом опинився 39-річний чоловік

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області.

Рятувальники з’ясували, що чоловік копав траншею і раптом стався зсув ґрунту і його привалило зверху землею.

Глибина траншеї складала близько 3 м. За допомогою лопат надзвичайники відкопали потерпілого. За допомогою рятувального оснащення витягнули на поверхню", - йдеться у повідомленні.

Постраждалого госпіталізували до лікувального закладу.

Нагадаємо, 22 червня у Тернополі через зсув ґрунту під час земляних робіт загинув працівник, ще одного вдалося врятувати.