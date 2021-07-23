На Донбасі від початку доби окупанти обстріляли українські позиції чотири рази

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Також з мінометів 120-го калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.

З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я потерпілого – задовільний, - повідомили в штабі.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 9 гектарів території та передали на знищення 110 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, сьогодні вранці окупанти на Донбасі обстріляли Опитне й зруйнували будівлі.

Також у Мар'їнці місцевий житель отримав поранення після обстрілу. У прифронтовій Мар'їнці (Донецька область) під час обстрілу постраждав мирний житель. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.